Garlasco Stasi entrò nella villetta da assassino Bruzzone | Due passaggi nel suo racconto impossibili

La famiglia di Chiara Poggi ha analizzato i dettagli dell’omicidio a Garlasco e ha concluso che sarebbe stato impossibile per chiunque entrare nella villetta senza essere coperto di sangue. Secondo gli investigatori, le due versioni di Stasi sono inconciliabili e il racconto del presunto testimone sembra poco credibile. La procura continua a lavorare per fare luce sulla vicenda, ma ancora non ci sono nuovi sviluppi ufficiali.

Da un approfondimento della famiglia di Chiara Poggi emergerebbe come sarebbe stato impossibile per chiunque evitare il sangue presente nella villetta di Garlasco. Elemento che porta la famiglia a confermare ciò che ha già stabilito la Cassazione: era il racconto non dello scopritore ma dell'assassino.

