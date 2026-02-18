Gaming in crisi creativa | nuovo approccio genitoriale tra abbonamenti e rischi di stagnazione per il settore

Il dibattito del 17 febbraio 2026 a Materia, in provincia di Varese, si è acceso a causa delle crescenti preoccupazioni sui rischi di stagnazione nel settore dei videogiochi, mentre i genitori cercano di trovare un nuovo equilibrio tra abbonamenti e tutela dei figli. La discussione si è concentrata sui cambiamenti nelle abitudini digitali delle famiglie e sulle sfide di gestire il tempo davanti allo schermo. Un esempio concreto è la proposta di limitare gli acquisti in-game per evitare dipendenze e preservare la creatività dei giovani.

Videogiochi e Genitori: Un Nuovo Patto Digitale per le Generazioni Future. Materia, in provincia di Varese, è stata teatro di un acceso dibattito il 17 febbraio 2026. Il giornalista Luca Tremolada, del Sole 24 Ore, ha presentato il suo saggio "Tasto Pausa", sollevando questioni cruciali sulla stagnazione creativa dell'industria videoludica e sulla necessità di un approccio educativo rinnovato tra genitori e figli, che vada oltre la semplice imposizione di limiti. La Crisi Creativa del Gaming e l'Evoluzione del Mercato. L'industria dei videogiochi, un colosso economico che supera ampiamente i ricavi combinati di cinema e musica, si trova di fronte a una sfida inedita: una potenziale crisi di creatività. Argomenti discussi: L'industria dei videogiochi è in crisi? Ne parliamo a Materia con Luca Tremolada; Videogiochi, i consigli per una genitorialità consapevole: dalle piazze pubbliche digitali al limite del timer. Il gaming non è più "solo un gioco". È il settore che sta riscrivendo le regole della tecnologia e della cultura globale. Ma come si sta evolvendo questa industria tra crisi e trasformazioni radicali Ne parliamo con una delle voci più autorevoli in ambito tech: