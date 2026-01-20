Durante il CES 2026, Asus ROG ha commemorato il suo 20° anniversario presentando innovazioni nel settore gaming. Tra le novità, un notebook con doppio schermo, una collaborazione con Kojima Productions e occhiali AR dedicati al gaming. Questi annunci riflettono l’impegno di ROG nel sviluppare prodotti all’avanguardia per gli appassionati di videogiochi, consolidando la propria posizione nel mercato. Di seguito, una panoramica delle principali novità annunciate.

Nel corso del CES2026 ROG, il brand dedicato ai prodotti da gaming di Asus, ha celebrato il suo 20° anniversario con tanti nuovi prodotti dedicati al pubblico dei gamers, di seguito troverete una selezione degli annunci principali. ROG Zephyrus Duo 16 Il nuovo ROG Zephyrus Duo (GX651) è un notebook da gaming slim con doppio display OLED 3K a 120Hz da 16?, con supporto ad HDR, che arriverà sul mercato con processori Intel Core Ultra 9 di terza generazione, fino a 16 core e 32 threads ed NPU da 50TOPs, affiancati alle potenti schede video NVIDIA RTX5090 (ma dovrebbe arrivare anche con la 5070), il tutto racchiuso in un corpo in alluminio ricavato tramite fresatura CNC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asus ROG al CES festeggia i suoi 20anni. Tra gli annunci il notebook da gaming con due schermi, la collaborazione con Kojima Productions e gli occhiali AR da gaming

