Il trasporto ferroviario in Campania | Un settore in crisi tra obsolescenza e investimenti insufficienti

Il trasporto ferroviario in Campania attraversa una fase di crisi, caratterizzata da un parco rotabile obsoleto e da investimenti regionali insufficienti rispetto alla media nazionale. Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, presentato ad Avellino, evidenzia le criticità di un settore fondamentale per la mobilità locale, ma che necessita di interventi urgenti per risollevarsi e garantire servizi più efficienti e sostenibili.

Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente, presentato oggi ad Avellino, mette in luce le criticità del trasporto ferroviario in Campania, un settore che soffre da anni di un parco rotabile obsoleto e di investimenti regionali inferiori alla media nazionale

Regione Campania, consegna dei nuovi treni Jazz

