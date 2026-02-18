GamesAndMoviesit | Sospensione improvvisa migliaia di clienti in attesa di preordini e rimborsi Indagini in corso

La piattaforma italiana GamesAndMovies.it ha sospeso improvvisamente i servizi, lasciando senza prodotti e rimborsi migliaia di utenti che avevano effettuato preordini. La decisione ha causato confusione tra i clienti, molti dei quali si sono ritrovati senza accesso ai giochi già pagati. Le autorità stanno ora indagando sulla situazione, mentre i clienti cercano di capire come ottenere i loro soldi. La piattaforma, nota per le sue offerte di videogiochi e film digitali, ha bloccato tutte le operazioni senza preavviso, creando un caos tra gli acquirenti.

GamesAndMovies.it: La Sospensione che Lascia Migliaia di Clienti a Secco. La piattaforma italiana GamesAndMovies.it, specializzata nella vendita online di videogiochi e film, ha improvvisamente sospeso l’attività lo scorso 17 febbraio 2026, gettando nel caos migliaia di consumatori che avevano effettuato preordini mai evasi e attendono rimborsi. La decisione, comunicata in modo laconico, solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello di business basato su preordini anticipati e sulla necessità di una maggiore tutela per gli acquirenti online. L’azienda, gestita dalla società GM Distribuzioni srl, si trova ora ad affrontare potenziali azioni legali.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: GamesAndMovie.it: Sospensione Attività, Clienti nel Panico per Ordini e Rimborsi. Indagine in Corso. Produttrice di “Teheran” Dana Eden, morta ad Atene: indagini in corso sulla sua improvvisa scomparsa.Dana Eden, produttrice di “Teheran”, è morta improvvisamente ad Atene, dove si trovava per lavoro.