GamesAndMovieit | Sospensione Attività Clienti nel Panico per Ordini e Rimborsi Indagine in Corso

GamesAndMovie.it ha sospeso le sue attività, lasciando clienti senza ordini e rimborsi, dopo che la piattaforma ha smesso di funzionare improvvisamente senza avviso. Numerosi acquirenti si trovano ora con pagamenti fatti e prodotti mai consegnati, creando confusione e rabbia tra chi aveva già effettuato acquisti. La polizia ha avviato un’indagine per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. Molti utenti stanno condividendo le loro storie sui social, raccontando di aver perso centinaia di euro. La piattaforma, specializzata in videogiochi e film, era molto popolare tra gli appassionati, ma ora si trova

GamesAndMovie.it: La Scomparsa di un Negozio Online e l’Incubo dei Preordini Non Ricevuti. La piattaforma di vendita online GamesAndMovie.it è al centro di una crescente ondata di preoccupazione tra i consumatori italiani. Numerose segnalazioni denunciano ritardi nelle consegne, mancati rimborsi e una totale assenza di comunicazione da parte della società, che ha improvvisamente sospeso le attività lasciando molti acquirenti con ordini in sospeso e fondi bloccati. Un sondaggio lanciato da Tom’s Hardware Italia sta cercando di quantificare l’entità del problema e raccogliere le testimonianze di chi si è trovato coinvolto in questa complessa vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu Assalto nel salone, sfonda la vetrina e poi scappa via: panico fre le clienti Un assalto improvviso nel salone di bellezza di Viareggio ha seminato il panico tra le clienti. Troppi pregiudicati tra i clienti abituali di un bar: scatta la sospensione per sette giorni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. GamesAndMovies.it a rischio chiusura, che fine fanno i preordini?Ormai da diversi mesi alcuni utenti si chiedono se vedranno mai alcuni giochi prenotati da un noto sito, GamesAndMovies.it ... tomshw.it Avete mai preordinato da GamesAndMovie.it? [SONDAGGIO]Il caso GamesAndMovie.it sta assumendo contorni sempre più preoccupanti per molti utenti coinvolti. Voi siete tra questi? tomshw.it Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado - Chiusura del Cimitero Comunale, per allerta meteo dalle ore 06:00 della giornata di sabato 14 febbraio 2026 - facebook.com facebook ATTENZIONE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E CHIUSURA UFFICI - LUNEDÌ 19 E MARTEDÌ 20 GENNAIO PER ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE ow.ly/4Sx550XZe4h x.com