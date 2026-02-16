Produttrice di Teheran Dana Eden morta ad Atene | indagini in corso sulla sua improvvisa scomparsa

Dana Eden, produttrice di “Teheran”, è morta improvvisamente ad Atene, dove si trovava per lavoro. La causa della sua morte è ancora sconosciuta, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La donna, 52 anni, era in visita nella capitale greca quando è stata trovata senza vita nel suo hotel, lasciando dietro di sé un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Atene sotto shock: la produttrice di “Teheran” Dana Eden trovata morta in albergo. Atene, Grecia – Dana Eden, 52 anni, produttrice israeliana nota per la serie televisiva di successo internazionale “Teheran”, è stata trovata senza vita nella sua camera d’albergo domenica 15 febbraio 2026. La tragica scoperta è avvenuta quando suo fratello, preoccupato per la sua impossibilità di contattarla, ha allertato le autorità. Le indagini sono in corso per determinare le cause del decesso. Una carriera nel mondo della televisione. Dana Eden ha iniziato la sua carriera nella produzione televisiva presso la Dana Productions, fondata dal padre, Yoram Levy.🔗 Leggi su Ameve.eu Trovata morta Dana Eden, produttrice della serie Tehran: “Era ad Atene per girare la quarta stagione” Dana Eden, produttrice della serie Tehran, è stata trovata morta in una stanza d'hotel ad Atene, dove si trovava da circa due settimane, a causa di un sospetto overdose. Dana Eden, produttrice serie Teheran trovata morta in Grecia: stava girando quarta stagione Dana Eden, produttrice della serie tv ‘Tehran’, è stata trovata morta in Grecia mentre lavorava alla quarta stagione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Iran-Usa, colloqui terminati per ora: cosa succede adesso; Dana Eden, produttrice serie Teheran trovata morta in Grecia: stava girando quarta stagione; Raheleh, ingegnera che vive a Milano, colpita dai pasdaran in Iran: Condizioni critiche; Iran, nuova condanna per Narges Mohammadi: sei anni di carcere alla Nobel per la Pace che sfida il regime. Dana Eden trovata morta in hotel ad Atene, la produttrice israeliana stava girando la serie «Teheran»: aveva 52 anniGiallo in Grecia. La produttrice israeliana Dana Eden, 52 anni, è stata trovata senza vita ieri sera in un hotel nei pressi di piazza Syntagma, nel centro di Atene. Lo riportano i ... ilmessaggero.it Dana Eden, produttrice di ‘Teheran’, trovata morta in GreciaLa produttrice di ‘Teheran’ Dana Eden è stata trovata senza vita in Grecia dove era impegnata nelle riprese della quarta stagione ... it.blastingnews.com Secondo fonti dei media greci, Dana Eden è stata trovata morta ieri, domenica 15 febbraio, in un hotel di Atene bit.ly/4ayVPEN Per altre notizie bit.ly/3ZydJCo #DanaEden x.com Eden Acres Farmstead - facebook.com facebook