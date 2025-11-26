Samsung porta One UI 8 Watch su Galaxy Watch6 in Italia e One UI 8 su quattro fascia bassa

Samsung aggiorna i Galaxy Watch6 a One UI 8 Watch in Italia, e Galaxy A24, A17, A16 e A15 4G alla One UI 8: ecco tutte le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung porta one ui 8 watch su galaxy watch6 in italia e one ui 8 su quattro fascia bassa

