Galatasaray – Juventus 5-2 top e flop | lampo Koop disastro Cabal

Alla Rams Arena di Istanbul, la Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray, che si è imposto con un punteggio di 5-2. La partita è stata segnata da un inizio fulmineo di Koop e da gravi errori difensivi della Juventus, che hanno compromesso il risultato fin dai primi minuti. Tra le altre cose, il gol di Koop ha acceso la partita, ma la difesa dei bianconeri ha mostrato lacune evidenti.

Disastro totale alla Rams Arena di Istanbul, dove la Juventus viene travolta dal Galatasaray per 5-2. I top e i flop. La Juventus crolla a Istanbul Disastro senza precedenti per la Juventus che viene travolta per 5-2 dal Galatasaray in Champions League. L'epulsione di Cabal, subentrato nella ripresa, è stata determinante.