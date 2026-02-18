Galatasaray – Juventus 5-2 le pagelle | Cabal disastro apocalittico

Il Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2 al Rams Park, causando una sconfitta pesante per i bianconeri in Champions League. La partita si è trasformata in una disfatta per la squadra italiana, che ha mostrato gravi falle in difesa e poca reattività in attacco, finendo per subire cinque reti in una serata difficile.

La Juventus ha vissuto una delle serate più nere della sua stagione europea, travolta 5-2 dal Galatasaray allo Rams Park in un match di Champions League che ha messo a nudo tutti i limiti attuali della squadra bianconera. Le pagelle: Le pagelle della Juventus Di Gregorio 4: non fa mai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Galatasaray – Juventus 5-2, le pagelle: Cabal disastro apocalittico Juventus, le pagelle di Bologna: Cabal eroe, disastro DavidLa Juventus ottiene una vittoria fondamentale a Bologna, grazie a un gol decisivo di Juan Cabal. Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinatoIl Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2 in una partita decisa da errori difensivi e reti fortunate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli highlights di Galatasaray-Juventus 5-2; Galatasaray-Juventus 5-2: highlights. Koop illude, poi la disfatta; Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal; Juve, che disastro! Nella bolgia dell'Ali Sami Yen, il Galatasaray s'impone 5-2. Spalletti durissimo dopo Galatasaray-Juventus 5-2: Non un passo indietro, ma tre. Così siamo sempre a rischioLa pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei play-off di Champions League lascia ferite profonde in casa Juventus, e Luciano Spalletti ... stadiosport.it Galatasaray-Juventus 5-2: video, gol e highlightsPartita da incubo per la Juve nell'andata del playoff di Champions: il Gala ne fa cinque. Subito avanti i padroni di casa, ma uno scatenato Koopmeiners ribalta tutto nel primo tempo, dove va ko Bremer ... sport.sky.it Istanbul non è un caso isolato per la Juventus Non solo il Galatasaray, gli altri precedenti facebook Galatasaray-Juventus, Spalletti: "Non uno, oggi fatti tre passi indietro" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com