Galatasaray-Juventus 5-2 | highlights Koop illude poi la disfatta

Il Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2 in un incontro che ha sorpreso molti, a causa della facile vittoria dei padroni di casa. La partita si è svolta in Turchia, dove i turchi sono partiti subito forte, portandosi in vantaggio con Gabriel Sara. La Juventus sembrava in controllo, ma ha subito una doppia punizione con le reti di Koopmeiners. Nel secondo tempo, i turchi hanno preso il sopravvento, segnando con Noa Lang, ex Napoli, e con Davinson Sanchez e Boey, lasciando i bianconeri senza risposte.

Disfatta inaspettata per la Juve nell'andata dei playoff di Champions League. In Turchia, la squadra di Spalletti crolla 5-2 contro il Galatasaray: padroni di casa in vantaggio con Gabriel Sara, poi la doppietta di Koopmeiners e nel secondo tempo la rimonta turca con la doppia firma dell'ex Napoli Noa Lang e le reti di Davinson Sanchez e Boey. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray-Juventus 5-2: highlights. Koop illude, poi la disfatta Galatasaray-Juventus 5-2, Koopmeiners illude i suoi. Poi il disastro nella ripresaIl nome Koopmeiners si è fatto notare nel match tra Galatasaray e Juventus, segnando il primo gol che aveva illuso i tifosi olandesi. Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: disfatta bianconera a IstanbulIl Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2 a Istanbul, causando una pesante sconfitta per i bianconeri nel primo incontro dei playoff di Champions League. Galatasaray vs Ajax 3 0 Highlights & All Goals 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli highlights di Galatasaray-Juventus 5-2; Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal; Galatasaray-Juventus 5-2, andata dei playoff di Champions League: rosso a Cabal e i bianconeri crollano, gli ottavi sono un miraggio; Juve, che disastro! Nella bolgia dell'Ali Sami Yen, il Galatasaray s'impone 5-2. PAGELLE e TABELLINO Galatasaray-Juventus 5-2: Cabal da incubo, super Koopmeiners non bastaGalatasaray-Juventus, match d'andata dei playoff della Champions League: voti, top e flop della sfida dell'Ali Sami Yen di Istanbul ... calciomercato.it Spalletti: Contro il Galatasaray tre passi indietro. Ci abbiamo messo del nostro in questa sconfittaSerata da incubo per la Juve di Spalletti, che esce sconfitta 5-2 in casa del Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League. Un risultato pesantissimo che rende la qualificazione agli ottavi ... msn.com GALATASARAY-JUVENTUS 5-2 Disastro sportivo dopo un primo tempo vincente La Juve crolla nella ripresa e si complica la Champions di oggi e quella di domani #Juventus #Juve #ucl facebook Galatasaray-Juventus, Spalletti: "Non uno, oggi fatti tre passi indietro" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com