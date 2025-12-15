La Juventus ottiene una vittoria fondamentale a Bologna, grazie a un gol decisivo di Juan Cabal. La partita si rivela difficile, ma i bianconeri riescono a portare a casa tre punti preziosi in un ambiente ostico. Ecco le valutazioni dei protagonisti di una sfida intensa e combattuta.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le pagelle di Bologna: Cabal eroe, disastro David

La Juventus espugna Bologna e porta a casa tre punti pesantissimi su un campo molto complicato grazie alla rete di Juan Cabal. Una prestazione d’autorità e di controllo contro il Bologna di Vincenzo Italiano, una squadra molto forte che è stata capace di annichilire il Napoli di Conte poche giornate L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

BOLOGNA JUVENTUS 0-1 | LA VINCE SPALLETTI TRA CAMBI E SCHEMI MA CHE FATICA CHE FACCIAMO A GESTIRE!

Bologna-Juventus 0-1 pagelle: Spalletti rompe l'equilibrio coi cambi. Cabal gol, convince Openda. Male Heggem - 1 top e flop e pagelle del match: entrano Cabal e Openda e la gara cambia. sport.virgilio.it