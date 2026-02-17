Galatasaray-Juventus 5-2 le pagelle | Cabal 4 è una sciagura Koopmeiners 6,5 doppietta che serve a poco Lang 8 è rinato

Il Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2 in una partita decisa da errori difensivi e reti fortunate. Cabal ha combinato una serie di sbavature che hanno facilitato il successo turco, mentre Koopmeiners ha segnato due gol, anche se i suoi sforzi sono stati inutili. Lang, invece, ha mostrato una grande crescita e ha recuperato fiducia sul campo. La squadra italiana ha subito un crollo improvviso, lasciando spazio a una vittoria netta dei turchi.

La Juventus si scioglie inspiegabilmente contro il Galatasaray e perde 5-2 la gara d'andata dei playoff di Champions League. Dopo essere passata in svantaggio, rete di Gabriel Sara, la Juve si accende con Koopmeiners che firma una doppietta che ribalta il risultato. Sembra tutto incanalato nella direzione giusta ma la ripresa è tutta un'altra storia. Noa Lang pareggia a inizio secondo tempo e dopo 10 minuti arriva il sorpasso col colpo di testa di Sanchez. Poi l'episodio che mette in ginocchio la Juve, il doppio giallo di Cabal che lascia i suoi in dieci. Da quel momento è un monologo turco: Noa Lang firma anche il secondo gol personale e Boey cala la manita che rende adesso quasi un miracolo il passaggio del turno per la Juve.