Gal Carso Kras 4 us incontri per approfondire i temi del progetto Interreg Ita-Slo

Il progetto Kras4Us, avviato dal Gal Carso, nasce dall’esigenza di tutelare un territorio fragile come il Carso, minacciato dai cambiamenti climatici e dall’attività umana. Durante gli incontri organizzati, esperti e cittadini discutono di strategie per preservare la biodiversità e migliorare la gestione delle risorse naturali. Il progetto coinvolge anche realtà locali e istituzioni, creando un ponte tra tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Le riunioni si svolgono in diverse località del territorio, con l’obiettivo di promuovere pratiche efficaci.

In un territorio fragile e straordinario come il Carso, dove biodiversità, attività umane e cambiamenti climatici si intrecciano in modo sempre più complesso, Kras4Us si propone come un laboratorio europeo di buone pratiche per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia–Slovenia 2021-2027 e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il progetto promuove azioni pilota, monitoraggi scientifici e nuovi modelli di gestione sostenibile, coinvolgendo attivamente comunità locali, agricoltori e operatori del territorio.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Pordenone corsaro sul Carso: "manita" al Kras e terzo posto in classificaIl Pordenone fa il colpaccio sul campo del Kras-Repen, vincendo 5-0 a Monrupino.

Giustizia: al Balducci un incontro per approfondire i temi del prossimo referendum costituzionaleIl Centro Balducci, in collaborazione con Articolo 21 e Libera, organizza un incontro dedicato a illustrare e approfondire i temi principali del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia.

