Giustizia | al Balducci un incontro per approfondire i temi del prossimo referendum costituzionale

Il Centro Balducci, in collaborazione con Articolo 21 e Libera, organizza un incontro dedicato a illustrare e approfondire i temi principali del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia. L’evento offre l’opportunità di analizzare le modifiche proposte e di confrontarsi sui loro eventuali effetti, promuovendo un dibattito informato e consapevole tra i partecipanti.

Centro Balducci, Articolo 21 e Libera organizzano un incontro per approfondire i temi legati al prossimo referendum costituzionale sulla giustizia. L'appuntamento si svolgerà nella Sala "Petris" del Centro Balducci di Zugliano, alle 18 di venerdì 23 gennaio. Moderati da Beppe Giulietti.

