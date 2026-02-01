Pordenone corsaro sul Carso | manita al Kras e terzo posto in classifica
Il Pordenone fa il colpaccio sul campo del Kras-Repen, vincendo 5-0 a Monrupino. La squadra di Fabio Campaner ha mostrato una grande determinazione, dominando dall’inizio alla fine e conquistando il terzo posto in classifica. Una vittoria che rafforza le ambizioni della squadra in campionato.
Ancora una vittoria per il Pordenone FC. La squadra di Fabio “Ciccio” Campaner ha dominato in lungo e in largo a Monrupino contro il Kras-Repen, vicendo con un secco 5-0. Per i neroverdi si tratta della terza vittoria di fila e del quinto risultato utile consecutivo. Nelle cinque partite del girone di ritorno, dopo la sconfitta all’ultima di andata contro l'Union Fincantieri Monfalcone, il Pordenone non ha mai perso. I ramarri adesso hanno raggiunto il Tamai al terzo posto in classifica con 41 punti. Al secondo posto, con 42 c'è il Lavarian Mortean e in testa a 44 l'Union Fincantieri Monfalcone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
