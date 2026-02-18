Gaffe all’Arena di Santa Giulia sequestrata bandiera Ue a un 12enne | È un simbolo politico Poi le scuse

Un addetto alla sicurezza dell’Arena di Santa Giulia sequestra una bandiera dell’UE a un bambino di 12 anni, sostenendo che rappresenta un simbolo politico. Il piccolo porta con sé la bandiera durante un evento e viene fermato all’ingresso. L’addetto decide di confiscare il vessillo, ritenendolo inadatto. La famiglia del ragazzo protesta e chiede spiegazioni. Dopo polemiche, le autorità si scusano pubblicamente per l’episodio, che ha suscitato molte reazioni sui social. La vicenda si è trasformata in un caso di tensione tra spettatori e organizzatori.

Un addetto alla sicurezza apre lo zaino di un bambino di 12 anni, vede una bandiera dell’Unione Europea e ordina: “Questa non può entrare “. È successo davvero nella serata di martedì all’Arena di Santa Giulia, poco prima della semifinale di hockey femminile tra Stati Uniti e Svezia, poi finita 5-0 per le statunitensi. A quel il bambino – in preda all’imbarazzo – ha buttato la bandiera nel cestino. Poi il gesto di un’altra addetta: “ Tienila pure, ma non tirarla mai fuori”. Secondo un’interpretazione molto rigida della Carta Olimpica, la bandiera UE – come quella della pace – è classificata come simbolo “ politico “, al contrario invece delle bandiere dei vari stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaffe all’Arena di Santa Giulia, sequestrata bandiera Ue a un 12enne: “È un simbolo politico”. Poi le scuse Olimpiadi, bandiera della UE sequestrata a un 12enne: arrivano le scuse degli organizzatoriUn’addetta alla sicurezza ha sequestrato la bandiera dell’Unione Europea a un ragazzino di 12 anni, causando polemiche. Olimpiadi, sicurezza sequestra bandiera Ue ad un ragazzino di 12 anni. Le scuse della Fondazione MiCo: “Situazione gestita male”Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, la security ha sequestrato la bandiera Ue a un ragazzino di 12 anni, causando scompiglio tra i presenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Rai ripesca Auro Bulbarelli per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, chi ci sarà con lui: la mossa dopo le polemiche per le gaffe di Petrecca; La disastrosa telecronaca Rai di Petrecca, c'è Stefano Bizzotto in pole per la Chiusura dei Giochi: sostituì Rimedio fermato dal Covid e raccontò la vittoria agli Europei di calcio; Dopo le gaffe di Petrecca altra mazzata per la Rai: ATP Finals a Mediaset fino al 2030, è ufficiale; Tv, Olimpiadi: dopo le gaffe in telecronaca la Rai affida la cerimonia di chiusura ad Auro Bulbarelli. Gaffe all’Arena di Santa Giulia, sequestrata bandiera Ue a un 12enne: È un simbolo politico. Poi le scuseScuse dalla Fondazione Milano Cortina dopo che la bandiera dell'Unione Europea è stata tolta a un 12enne all'Arena di Santa Giulia ... ilfattoquotidiano.it Rai, Bulbarelli condurrà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernaliIl giornalista aveva rinunciato alla conduzione dell’evento di apertura dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell'evento con protagonista il presidente Mattarella. Al suo posto il direttor ... msn.com Ex cestista Usa non riesce ad accedere all’Arena Santa Giulia: problemi con i trasporti per disabili Voleva assistere a una partita di hockey femminile, ma ha dovuto rinunciare x.com La situazione fuori dall'Arena Santa Giulia a Milano al termine delle partite di hockey, tantissime persone aspettano l'autobus navetta visto che la stazione più vicina (Rogoredo) dista oltre 30 minuti a piedi IG madeejits facebook