Olimpiadi sicurezza sequestra bandiera Ue ad un ragazzino di 12 anni Le scuse della Fondazione MiCo | Situazione gestita male

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, la security ha sequestrato la bandiera Ue a un ragazzino di 12 anni, causando scompiglio tra i presenti. La causa è un’errata interpretazione delle regole di sicurezza che vietano l’ingresso di simboli politici nello stadio. La Fondazione MiCo, organizzatrice dell’evento, si è scusata pubblicamente: “Abbiamo gestito male la situazione”. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e media, che hanno assistito a un episodio che ha suscitato molte polemiche sulla tolleranza durante le grandi occasioni sportive.

Milano, 18 febbraio 2026 – La bandiera dell'Unione Europea non può entrare nello stadio e non importa se a portarla, durante le Olimpiadi Milano-Cortina, è un bambino di 12 anni. Numerose polemiche si sono librate oggi 18 febbraio quando l'episodio è venuto alla luce. Prima della semifinale femminile di hockey ghiaccio tra Stati Uniti e Svezia (gara giocata la sera del 17 febbraio e vinta dalle americane) gli addetti alla sicurezza dell'Arena Santa Giulia hanno sequestrato al ragazzino la bandiera dell'Ue, inizialmente gettandola in un cestino e poi restituendola al piccolo, ma con la raccomandazione di non tirarla fuori durante la gara. Lo spiacevole episodio è accaduto la sera del 17 febbraio all'Arena Santa Giulia, dove il giovane stava per assistere alla gara di hockey ghiaccio femminile. Un'addetta alla sicurezza ha fermato un ragazzo all'ingresso dell'Arena di Santa Giulia, poco prima della semifinale di hockey. L'accusa? Quella di aver portato un simbolo politico.