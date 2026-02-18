Gabry Ponte all’Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Gabry Ponte ha portato musica e energia all’Arena di Verona per chiudere le Olimpiadi Milano Cortina 2026, attirando migliaia di spettatori. La sua esibizione ha trasformato il luogo in un grande show, con luci colorate e un pubblico in festa. La serata si è conclusa con un grande applauso, mentre il DJ ha fatto ballare la piazza fino a tarda notte.

L' Arena di Verona si prepara a chiudere il cerchio delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con un linguaggio che tutti possono comprendere: quello della musica che fa muovere i corpi e unisce le generazioni. Il 22 febbraio, l'anfiteatro scaligero diventerà una dancefloor a cielo aperto, con Gabry Ponte pronto a trasformare la cerimonia di chiusura in un'esplosione di energia collettiva. Una scelta che parla chiaro: dopo le emozioni delle piste da sci e delle piste di pattinaggio, è il momento di celebrare con i ritmi che hanno fatto ballare mezzo mondo. Gabry Ponte sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. "Beauty in Action" sarà il tema della serata, in programma il 22 febbraio nell'Arena di Verona.