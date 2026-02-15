Olimpiadi 2026 | Verona e Gabry Ponte celebrano la chiusura con un evento all’Arena

Gabry Ponte anima la serata di chiusura delle Olimpiadi 2026 a Verona, dopo aver riscaldato il pubblico con un DJ set energico. La città si riempie di spettatori e appassionati che vogliono assistere all’ultimo grande evento dei giochi invernali, previsto per il 22 febbraio. La festa si svolge proprio davanti all’imponente Arena, creando un’atmosfera di festa e di emozione condivisa.

Verona si prepara a un gran finale olimpico con il dj Gabry Ponte. Verona è pronta a celebrare la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con una cerimonia di chiusura spettacolare all’Arena, il 22 febbraio. L’evento, trasmesso dalla Rai e commentato da Auro Bulbarelli e Cecilia Gasdia, vedrà sul palco il celebre dj e producer Gabry Ponte, simbolo dell’energia e della creatività italiana. L’Arena scaligera al centro della scena. L’anfiteatro Arena, monumento iconico della città, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un evento che mira a fondere sport, musica e arte.🔗 Leggi su Ameve.eu

