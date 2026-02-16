Fusione tra istituti anche la consigliera regionale Ancarani al sit-in delle famiglie La scuola merita ascolto

Valentina Ancarani ha partecipato al sit-in delle famiglie di Villafranca, dopo che il Comune ha deciso di fondere due istituti scolastici. La consigliera ha incontrato genitori e insegnanti, ascoltando le loro preoccupazioni sulla perdita di servizi e sulle conseguenze per i bambini. Durante l’evento, ha chiesto maggiore attenzione alla voce delle famiglie e degli educatori coinvolti. Un gruppo di genitori ha portato cartelli con scritte di protesta, evidenziando il disagio causato dalla fusione.

Così Ancarani: "Un'assenza difficilmente comprensibile, che rischia di risultare dannosa proprio per la scuola e per la serenità della comunità educativa" "Una presenza sentita e doverosa, accanto a chi in queste settimane ha manifestato preoccupazione e senso di abbandono di fronte a una scelta che incide profondamente sulla qualità educativa, sull'organizzazione scolastica e sul futuro del territorio - afferma Ancarani -. Essere al loro fianco significa ribadire che la scuola merita ascolto, rispetto e un confronto vero prima di qualsiasi decisione strutturale". "Colpisce, invece, l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, che si muove tardivamente – con la convocazione di una commissione solo in data 26 – e senza aver ancora aperto un reale tavolo di confronto capace di accompagnare famiglie e istituzioni scolastiche in questa fase così delicata - prosegue -.