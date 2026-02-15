Fusione tra istituti protesta delle famiglie a Villafranca | Sono realtà diverse a rimetterci è la qualità dell' offerta educativa

Le famiglie di Villafranca si sono radunate davanti alle scuole domenica per protestare contro la fusione tra gli istituti comprensivi 4 e 9, causata dalla decisione dell’amministrazione di unire le due scuole. Le famiglie temono che l’unione riduca la qualità dell’educazione offerta ai loro figli, perché le due realtà scolastiche sono molto diverse tra loro. Alcuni genitori hanno portato cartelli e hanno espresso preoccupazioni sui cambiamenti che questa scelta comporta. La protesta ha attirato l’attenzione di diversi cittadini e insegnanti della zona.

Si è svolta domenica una manifestazione delle famiglie davanti agli edifici scolastici di Villafranca contro la decisione di accorpare gli istituti comprensivi 4 e 9. Dimensionamento scolastico, "l'Amministrazione non ha risposte sul futuro dei due istituti comprensivi": i timori della Cgil Chiusura dei plessi Manzoni e Cerini, slitta il confronto in Consiglio. La minoranza: "Uno schiaffo alla trasparenza" .🔗 Leggi su Forlitoday.it Dimensionamento scolastico, 'fusione' tra due istituti comprensivi nel Ravennate Nel Ravennate, due scuole comprensive stanno per unirsi. Il Gruppo Maggioli annuncia la fusione tra Sinapsys e Aicof, la nuova realtà include 350 professionisti Il Gruppo Maggioli annuncia la fusione tra Sinapsys e Aicof, formando “Soluzioni Integrate Maggioli”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La fusione degli istituti. Discussione rinviata: Schiaffo alla trasparenza; Giulio Cesare-Romanazzi, la scuola dei veleni: preside aggredita, prof esasperati e studenti in fuga. Fusione tra istituti, protesta delle famiglie a Villafranca: Sono realtà diverse, a rimetterci è la qualità dell'offerta educativaFusione tra istituti, protesta delle famiglie a Villafranca: Sono realtà diverse, a rimetterci è la qualità dell'offerta educativa Si è svolta domenica una manifestazione delle famiglie davanti agli ... forlitoday.it La fusione degli istituti. Discussione rinviata: Schiaffo alla trasparenzaL’accorpamento tra i comprensivi 4 e 9 ha acceso gli animi in consiglio. Il dibattito è stato rimandato alla commissione consiliare del 26 febbraio. Oltre all’opposzione, presenti i sindacati e la fam ... msn.com Architettura, il presidente dell’INU audito sui disegni di legge in Senato: “Fusione per superare criticità”. Tutte le considerazioni qui https://www.inu.it/news/architettura-il-presidente-dell-inu-talia-in-audizione-in-senato-sui-disegni-di-legge/ facebook