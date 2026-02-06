Furto notturno alla Asl | ladri in azione nella sede di Piazza Celli

Una banda di ladri ha colpito nella notte alla sede della Asl di Latina, in piazza Celli. Sono entrati e hanno saccheggiato gli uffici, portando via alcuni apparecchi e documenti. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e sta indagando sul colpo. Nessuno si è ancora fatto vivo, ma i danni sono evidenti e l’azienda si prepara a rafforzare le misure di sicurezza.

Sono entrati dopo aver infranto il vetro di una finestra al piano terra e hanno poi messo a soqquadro gli uffici. Sull'episodio indagano i carabinieri Furto notturno ai danni della Asl di Latina. I ladri hanno preso di mira la sede centrale dell'azienda sanitaria locale di Piazza Celli. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della sezione radiomobile e della stazione del capoluogo, interveniti nella struttura dopo la scoperta del colpo, ignoti si sono introdotti nell'edificio dopo aver frantumato il vetro di una finestra al piano terra e poi si sono diretti all'interno degli uffici.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, la scuola elementare di Casamari a Veroli è stata oggetto di un furto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Veroli, raid notturno alla scuola elementare di Casamari.

