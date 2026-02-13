Due furti in pochi minuti supermercati Esselunga | tre persone arrestate a Milano

Giovedì sera, tre uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver tentato due furti consecutivi nei supermercati Esselunga, provocando l’allarme tra i clienti. I ladri, entrati nei negozi con l’intenzione di portare via merce di valore, sono stati fermati dalle forze dell’ordine poco dopo i tentativi. La polizia ha individuato e fermato i tre sospetti mentre tentavano di scappare con la refurtiva, che includeva prodotti alimentari e articoli di elettronica.

Doppio Furto in Pochi Minuti: Tre Arresti a Milano, Allerta Esselunga. Milano è stata teatro di una serata di rapine mirate giovedì 13 febbraio 2026, con due supermercati Esselunga presi di mira a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Tre persone – un uomo di origine srilankese e due donne marocchine – sono state arrestate dalle forze dell’ordine, ponendo fine a una serie di eventi che hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività commerciali e sulla crescente criminalità diffusa in città. Primo Colpo in Viale Famagosta: Un Coltello e Merce Rubata. Il primo allarme è scattato poco dopo le 19:30 presso il supermercato Esselunga situato in viale Famagosta.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Roma, i carabinieri hanno arrestato due persone coinvolte in furti su autobus e in metropolitana.

