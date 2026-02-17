Si droga con la Monkey Dust e si sente male | nei guai il nonno spacciatore
Un uomo di 76 anni di Marmirolo ha causato preoccupazione dopo aver assunto la sostanza chiamata
L’operazione dei carabinieri è scattata dopo che un giovane è stato soccorso per un malore legato all’assunzione di sostanze stupefacenti. Denunciato un anziano di 76 anni Un uomo di 76 anni, residente a Marmirolo (Mn), è finito nei guai per possesso di droga destinata allo spaccio. L’attività investigativa ha preso il via dopo che un 36enne veronese è stato soccorso dal 118, colto da un improvviso malore conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento dei sanitari, la vittima ha raccontato di aver acquistato lo stupefacente poco prima, fornendo dettagli preziosi che hanno indirizzato le indagini.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Minorenni nei guai: non si fermano all'alt della polizia e gettano la droga dal finestrino durante l'inseguimento
Durante un inseguimento a Foligno, due minorenni hanno tentato di scappare alla polizia, non fermandosi all'alt e lanciando droga dal finestrino.
Mdpv, la droga sintetica tra i giovani: cos’è e quali sono gli effettiÈ economica, facilmente reperibile e con effetti psico-fisici a lunga durata. Il suo target è la fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni ... giornaledibrescia.it
