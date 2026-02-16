Il Comune di Senigallia ha scoperto che molte persone fingono di essere single per ottenere uno sconto sull’Imu. La causa sta nel tentativo di ridurre la tassa sulla prima casa, ma ora i controlli mirano a smascherare chi approfitta di questa scappatoia. Durante le verifiche, sono stati recuperati circa 10 milioni di euro di imposte evase.

SENIGALLIA - Il Comune dichiara guerra ai finti single che chiedono la residenza per risparmiare sull’Imu. Dai controlli incrociati è già capitato di scovarne diversi ma la caccia continua. Hanno dovuto rinunciare ai festeggiamenti pubblici di San Valentino per non contraddirsi. Niente cena a lume di candela al ristorante o scatti romantici condivisi sui social. I numeri «L’evasione fiscale l’abbiamo combattuta con vigore sin dal nostro insediamento – spiega il sindaco Massimo Olivetti – abbiamo recuperato circa 10 milioni di euro e non l’abbiamo fatto solo andando a vedere chi doveva pagare e ancora non l’aveva fatto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Single per finta così l?Imu non si paga: «Controlli per stanare i furbetti, recuperati 10 milioni»

