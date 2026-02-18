Funghi diversi casi di intossicazione nel 2025 | l' Asl punta sulla prevenzione

Nel 2025, l’Asl Toscana nord ovest ha registrato numerosi casi di intossicazione da funghi, causati da raccolte improvvisate e poco attente. La diffusione di specie velenose cresce soprattutto nei boschi della regione durante le scampagnate primaverili ed estive. Il servizio micologico ha intensificato i controlli e promosso campagne di sensibilizzazione per evitare incidenti. Le autorità sanitarie invitano i cittadini a consultare esperti prima di raccogliere funghi, per ridurre i rischi di avvelenamento e garantire una raccolta sicura.

Quindici i casi urgenti trattati dai Pronto soccorso del territorio. Controlli effettuati anche nei confronti di operatori del settore alimentare Un'attività capillare che va oltre i semplici orari di ufficio per garantire la sicurezza a tavola. Il servizio micologico dell'Azienda USL Toscana nord ovest traccia il bilancio delle attività svolte nel 2025, un anno caratterizzato da nascite straordinarie di funghi e, purtroppo, da diversi casi di intossicazione che hanno richiesto un impegno costante dell'Asl. Nel corso dell'anno che si è chiuso da poco sono state effettuate oltre 300 certificazioni di commestibilità agli sportelli aziendali.

