Capodanno dai funghi alle conserve | tutti i rischi di intossicazione alimentare nel piatto

A ridosso delle festività di fine anno, è importante prestare attenzione alla preparazione e conservazione degli alimenti, soprattutto di funghi e conserve fatte in casa. La recente vicenda di un’ipotetica intossicazione alimentare che ha coinvolto una famiglia a Campobasso sottolinea l’importanza di rispettare le norme igieniche e di sicurezza alimentare. Una corretta gestione dei cibi può contribuire a prevenire rischi e garantire un sereno inizio d’anno.

(Adnkronos) – Il decesso di mamma e figlia all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta infezione alimentare, dice all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum, "impone una riflessione profonda proprio alla vigilia dei cenoni di fine anno. Mentre la magistratura accerta se il 'killer' sia stato un fungo velenoso, delle

