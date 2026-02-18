Fulminacci all’aperto è il tour estivo 2026 del cantautore i biglietti e le date
Fulminacci annuncia oggi Fulminacci all’aperto, gli speciali appuntamenti live di quest’estate che lo vedranno sui palchi dei festival italiani. In attesa di salire sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna, Fulminacci annuncia oggi Fulminacci all’aperto, gli speciali appuntamenti live di quest’estate che lo vedranno sui palchi dei festival italiani. Le date outdoor seguiranno l’attesissimo Palazzacci Tour 2026, in partenza ad aprile da Roma, il primo dell’artista nei palazzetti: una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
