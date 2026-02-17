Eddie Brock annuncia le date estive dell’Amarsi Tour 2026
Eddie Brock ha annunciato le date estive dell’Amarsi Tour 2026, dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo
Da oggi in pre-save Avvoltoi, brano sanremese di Eddie Brock, che annuncia il tour estivo. È disponibile da oggi il pre-save di Avvoltoi, il brano con cui Eddie Brock sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, segnando il suo debutto sul palco dell’Ariston. Dopo il successo virale di Non è mica te “ – certificato Disco D’Oro da FIMI – la partecipazione a Sanremo rappresenta un passaggio importante nel percorso di Eddie Brock, oggi tra le voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. Durante la Serata delle Cover di venerdì 27 febbraio duetterà con Fabrizio Moro sulle note di Portami via: un incontro generazionale che mette al centro le parole, le emozioni e la forza della musica dal vivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Eddie Brock in concerto al porto turistico con “Amarsi in tour summer live 2026”Martedì 4 agosto Eddie Brock si esibirà al porto turistico di Pescara.
“Amarsi in tour” fa tappa a Bagheria: Eddie Brock in concerto al Piccolo Parco UrbanoEddie Brock porta il suo primo tour in Sicilia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
