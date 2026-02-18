Bce FT | Lagarde potrebbe lasciare prima della fine del mandato
Secondo il Financial Times, Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato, previsto per ottobre 2027. La decisione nasce dalla volontà di permettere una nomina tempestiva del suo successore, prima delle elezioni presidenziali in Francia programmate per il 2027. La possibilità è stata ventilata in un momento in cui si discute di eventuali cambiamenti alla guida dell’istituzione.
Roma, 18 feb. (askanews) – La presidente della BCE Christine Lagarde potrebbe lasciare il suo incarico prima della scadenza del mandato nell’ottobre del 2027 per consentire di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi. Lo scrive il Financial Times nell’edizione odierna. Lagarde “arrivata dal Fondo Monetario Internazionale alla BCE nel novembre 2019, intende lasciare l’incarico prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile del prossimo anno”, scrive il quotidiano citando “una persona al corrente delle sue intenzioni”. In particolare, prosegue FT, la Presidente della BCE “vorrebbe consentire di trovare un nuovo capo per una delle istituzioni più importanti dell’UE al presidente francese uscente Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz” anche se “non è ancora chiaro quando avverrebbe l’uscita di Lagarde”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
