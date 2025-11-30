Bus in ritardo corse saltate | disagi e proteste

Autobus in ritardo, o che saltano le corse. Raccolte le segnalazioni dei viaggiatori, il Comitato "Pendolari in lotta", con sede a Paullo e attivo in tutto il Sud-Est Milanese, denuncia alcuni disservizi nelle tratte da e verso San Donato, gestite da Autoguidovie. I disagi, che interessano i Comuni dell’asse Paullese, si verificano specie nelle ore di punta, quando è massimo l’afflusso dei viaggiatori che necessitano di prendere i mezzi. Per approfondire la questione, e programmare eventuali iniziative di protesta, il Comitato ha indetto un’ assemblea on-line, lunedì 1° dicembre alle 21, rivolta a tutti gli interessati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

