Bus in ritardo corse saltate | disagi e proteste

Autobus in ritardo, o che saltano le corse. Raccolte le segnalazioni dei viaggiatori, il Comitato "Pendolari in lotta", con sede a Paullo e attivo in tutto il Sud-Est Milanese, denuncia alcuni disservizi nelle tratte da e verso San Donato, gestite da Autoguidovie. I disagi, che interessano i Comuni dell’asse Paullese, si verificano specie nelle ore di punta, quando è massimo l’afflusso dei viaggiatori che necessitano di prendere i mezzi. Per approfondire la questione, e programmare eventuali iniziative di protesta, il Comitato ha indetto un’ assemblea on-line, lunedì 1° dicembre alle 21, rivolta a tutti gli interessati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bus in ritardo corse saltate: disagi e proteste

Altri contenuti sullo stesso argomento

Start taglia fino a 150 corse al giorno. "Quella dei bus che non arrivano o che arrivano in ritardo è, purtroppo, un problema che da tempo segnaliamo all’azienda." Sandro Di Giacinti di FIT CISL commenta la notizia sul Corriere Romagna CISL Confederazione - facebook.com Vai su Facebook

I miei #treni d'Italia: Venerdì Trenord, Bovisa-Mariano Comense, 28 minuti di corsa, 20 minuti di ritardo; Domenica, Milano - Roma, 3 ore e 12 minuti di corsa, 3 ore di ritardo (incidente mortale, tutta l'Italia bloccata) Lunedì, Roma -Villa S.G., 5 ore e 48, 16 minuti Vai su X

Bus in ritardo corse saltate: disagi e proteste - Raccolte le segnalazioni dei viaggiatori, il Comitato "Pendolari in lotta", ... Come scrive ilgiorno.it

Bus in ritardo e corse saltate - Non sembrano terminare i disservizi che negli ultimi mesi hanno interessato gli utenti del servizio di trasporto pubblico in Polesine. Secondo polesine24.it

Autobus in ritardo e corse che saltano: miglioramenti in arrivo per le linee studentesche riminesi - Dopo numerose segnalazioni, interventi mirati per gli studenti della Bertola e per le linee 8, 16 e 125 di Rimini ... Si legge su altarimini.it