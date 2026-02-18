Frosinone vs Empoli ventiseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone contro Empoli, la partita si gioca per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, perché entrambe le squadre vogliono migliorare la posizione in classifica. I ciociari cercano di avvicinarsi alla testa della classifica, mentre i toscani puntano a ottenere punti per uscire dalla zona retrocessione. La sfida si svolge allo stadio Benito Stirpe, dove i padroni di casa sperano di ottenere una vittoria per consolidare il loro cammino.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari inseguono la vetta, mentre i toscani cercano stabilità e punti salvezza. Frosinone vs Empoli si giocherà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE VS EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari hanno chiuso il girone d’andata da campioni d’inverno e nell’ultimo periodo hanno ingranato la marcia, grazie a due vittorie consecutive che li ha portati al secondo posto con 52 punti, a meno uno dalla vetta. La squadra di Alvini fa della continuità casalinga la sua arma migliore, e vuole proseguire su questo trend per raggiungere la promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

