Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani, al cospetto della capolista, cercano punti per confermarsi in zona playoff. Empoli vs Frosinone si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Castellani. EMPOLI VS FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono reduci dalla vittoria esterna di Mantova che ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive contro Palermo e Juve Stabia. La squadra di Dionisi è appena dentro la zona playoff con 23 punti, ma per rimanerci non può permettersi di sbagliare. I ciociari sono in vetta alla classifica e hanno tutte le intenzioni di rimanerci. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Frosinone, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Ivano Pezzuto di Lecce l’arbitro di Empoli-Frosinone - Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la diciottesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26. calciotoscano.it

Empoli-Frosinone, le info sulla vendita dei biglietti - Frosinone, diciottesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma sabato 27 ... calciotoscano.it