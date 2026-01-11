SR 637 Frosinone–Gaeta al via i lavori per l’adeguamento delle barriere di sicurezza

Sono iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sulla Strada Regionale 637 Frosinone–Gaeta. L’intervento, atteso da tempo, mira a migliorare la sicurezza e la viabilità lungo una delle principali arterie della provincia di Frosinone, contribuendo a ridurre i rischi per gli automobilisti e a garantire un percorso più sicuro e affidabile.

