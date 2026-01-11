SR 637 Frosinone–Gaeta al via i lavori per l’adeguamento delle barriere di sicurezza

Sono iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sulla Strada Regionale 637 Frosinone–Gaeta. L’intervento, atteso da tempo, mira a migliorare la sicurezza e la viabilità lungo una delle principali arterie della provincia di Frosinone, contribuendo a ridurre i rischi per gli automobilisti e a garantire un percorso più sicuro e affidabile.

Sono ufficialmente iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la Strada Regionale 637 Frosinone–Gaeta, un intervento atteso da anni per garantire maggiore sicurezza e fluidità lungo una delle arterie più importanti della provincia di Frosinone. L’opera, promossa da Astral. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Strada Frosinone-Gaeta: iniziati i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza Leggi anche: Adeguamento delle reti fognarie: al via i lavori in via Fornasaccia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ceccano, il Sacco allaga la Frosinone Gaeta alla Spina, km 11 Al momento in cui scriviamo la strada non è ancora bloccata ma l'acqua sta bloccando entrambe le carreggiate. E' facile pensare che ci possa essere una interruzione con le necessarie deviazioni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.