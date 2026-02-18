Frosinone in scena al teatro Vittoria Genitori vs Figli – Don’t worry stay Chill

A Frosinone, il teatro Vittoria ospiterà venerdì 20 febbraio alle 21 lo spettacolo

Il cuore di Genitori vs Figli è far ridere lo spettatore mentre gli ricorda che dietro ogni battuta, dietro ogni conflitto, c’è un bisogno disperato di amore. Il 20 febbraio andrà in scena Genitori vs Figli – Don’t worry, stay Chill, con Federico Perrotta e Valentina Olla e con Maria Teresa Pascale, Miloud Mourad Benamara, Sofia Graiani e Luca La Ginestra, scritto e diretto da Antonio Pisu. Con un deciso “io quitto”, il figlio diciannovenne, stanco di sentirsi incompreso, decide di andarsene di casa. La famiglia, disperata, si lancerà in una frenetica corsa per farlo restare. In una serie di divertenti e rocamboleschi eventi, scopriranno che l’amore autentico nasce dall’accettare le proprie fragilità e andare oltre le apparenze.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Scontro generazionale al Teatro 7: in scena Genitori vs FigliAl Teatro 7 di Roma, dal 20 gennaio all’8 febbraio 2026, va in scena la commedia

Leggi anche: "La stanza di Agnese": Sara Bevilacqua in scena al Teatro Don Bosco

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.