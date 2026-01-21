Scontro generazionale al Teatro 7 | in scena Genitori vs Figli

Al Teatro 7 di Roma, dal 20 gennaio all’8 febbraio 2026, va in scena la commedia

Cosa: La commedia Genitori vs Figli – Dont worry stay chill, scritta e diretta da Antonio Pisu.. Dove e Quando: Al Teatro 7 di Roma, in via Benevento 23, dal 20 gennaio all’8 febbraio 2026.. Perché: Un ritratto ironico e profondo della famiglia contemporanea, tra tecnologia invadente e incomunicabilità.. Il Teatro 7 di Roma si prepara ad accogliere una riflessione acuta e divertente su uno dei temi più universali della narrativa teatrale: il conflitto tra generazioni. Sotto la direzione artistica di Michele La Ginestra, debutta Genitori vs Figli – Dont worry stay chill, una nuova produzione che vede protagonisti Federico Perrotta e Valentina Olla. 🔗 Leggi su Ezrome.it

