La stanza di Agnese | Sara Bevilacqua in scena al Teatro Don Bosco
BRINDISI - Giovedì 4 dicembre 2025, alle 20:30, al Teatro Don Bosco di Brindisi, va in scena “La stanza di Agnese”. Si tratta di un appuntamento della rassegna Tutte le sere del mondo - Una finestra sul contemporaneo a Brindisi, curata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti Teatro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sara Bevilacqua torna su un palco di Brindisi: giovedì 4 dicembre "La Stanza di Agnese" al Teatro Don Bosco La stanza di Agnese 4 dicembre 2025 – Teatro Don Bosco di Brindisi, ore 20:30 Rassegna Tutte le sere del mondo – Una finestra sul contemporane - facebook.com Vai su Facebook
Sara Bevilacqua torna su un palco di Brindisi: giovedì 4 dicembre “La Stanza di Agnese” al Teatro Don Bosco - La stanza di Agnese 4 dicembre 2025 – Teatro Don Bosco di Brindisi, ore 20:30 Rassegna Tutte le sere del mondo – Una finestra sul contemporaneo a Brindisi ... Da brundisium.net
La stanza di Agnese: Sara Bevilacqua sul palco per ricordare Paolo Borsellino - Sul palco del teatro Verdi di Forlimpopoli, stasera alle 21, va in scena ‘La stanza di Agnese’ con Sara Bevilacqua. Riporta ilrestodelcarlino.it
Teatro Misa di Arcevia, Sara Bevilacqua è Agnese Borsellino in "La stanza di Agnese" - Lo spettacolo, adatto anche a un pubblico di giovani (dai 13 anni), sarà in scena sabato sera 2 marzo al teatro Misa di Arcevia Arcevia (Ancona), 29 febbraio 2024 - Lo riporta ilrestodelcarlino.it
La lotta alla mafia in scena a teatro - Sara Bevilacqua lo fa dando voce, anima e corpo a due donne, Agnese Piraino Leto, vedova del giudice Borsellino in La stanza di Agnese, e Lella Fazio, ... Si legge su rainews.it
"La stanza di Agnese" al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma - È dedicato al giudice Paolo Borsellino, in occasione della Giornata della Legalità, lo spettacolo per le nuove generazioni La stanza di Agnese, nato dalla sinergia con la Scuola Antonino Caponnetto e ... Si legge su rainews.it