Domenica ecologica a Roma | stop alle auto il 22 febbraio nella Fascia Verde
Roma blocca le auto domenica 22 febbraio per una giornata dedicata alla mobilità sostenibile. La città sospenderà la circolazione delle vetture private nella Fascia Verde, coinvolgendo migliaia di automobilisti. Questa decisione mira a ridurre l'inquinamento e a promuovere alternative come il trasporto pubblico e la bicicletta.
Torna a Roma uno degli appuntamenti più noti dedicati alla mobilità sostenibile: domenica 22 febbraio è in programma una nuova domenica ecologica, con lo stop alla circolazione dei veicoli privati all’interno della Fascia Verde cittadina. Il provvedimento, che rientra nel calendario stagionale delle eco-domeniche, sarà il penultimo della stagione: l’ultimo appuntamento è infatti già fissato per il 29 marzo. Orari del blocco del traffico. Come avviene di consueto, lo stop alle auto sarà articolato in due fasce orarie nel corso della giornata di domenica. Gli orari definitivi verranno stabiliti nei prossimi giorni con una specifica ordinanza del sindaco, anche tenendo conto dell’evento sportivo serale Roma–Cremonese, in programma alle 20.🔗 Leggi su Funweek.it
Domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde
