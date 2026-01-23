Stadio del Nuoto lavoratori in presidio davanti alla Provincia | FOTO

I lavoratori dei servizi di pulizia dello Stadio del Nuoto di Caserta continuano la loro presenza davanti alla Provincia, mantenendo un presidio permanente. La mobilitazione, avviata per chiedere condizioni di lavoro più eque, prosegue senza interruzioni. Questa iniziativa testimonia l’importanza del loro ruolo e la volontà di ottenere ascolto e risposte concrete alle proprie istanze.

Prosegue senza sosta la mobilitazione dei lavoratori impegnati nei servizi di pulizia dello Stadio del Nuoto, che anche ieri hanno mantenuto un presidio permanente davanti alla sede della Provincia di Caserta. La protesta nasce dalla richiesta di stabilizzazione occupazionale e dalla necessità di una ripresa immediata delle attività lavorative, ferme ormai da tempo. Nonostante le rigide condizioni climatiche, con freddo e vento che hanno reso ancora più difficili le ore trascorse all’esterno, i lavoratori hanno continuato a far sentire la propria voce, organizzandosi con sedie e un piccolo punto di appoggio davanti al palazzo istituzionale.🔗 Leggi su Casertanews.it

