Fronda nell’Anm sul referendum | si usano soldi di chi vota Sì per il No

La fronda nell’Anm nasce quando i membri di Articolo Centouno criticano l’uso di 800.000 euro provenienti dai fondi destinati ai giudici per sostenere il referendum contro la riforma Nordio. Questa somma viene impiegata per finanziare attività a favore del No, mentre alcuni giudici ritengono che i soldi dei contribuenti siano utilizzati in modo sbagliato. Il dibattito si accende anche tra chi difende la spesa come legittima espressione di opinioni politiche e chi invece la definisce un passo in contrasto con il ruolo imparziale della magistratura.

I rappresentanti di Articolo Centouno bocciano la decisione di investire 800.000 euro per il comitato referendario contro la riforma Nordio. Critiche al bilancio: «Gestione antidemocratica dell’associazione». Anche se l’Associazione nazionale magistrati non pubblica i suoi bilanci, c’è chi, nel sindacato delle toghe, non fa mancare i rilievi e denuncia l’opacità di alcune operazioni. È il gruppo di giudici e pm riuniti sotto le insegne di Articolo Centouno i cui rappresentanti dentro l’Anm non le mandano certo a dire.Mentre il governo invoca trasparenza sui finanziamenti versati da migliaia di cittadini al comitato «Giusto dire No», praticamente una costola dell’Anm, e l’opposizione denuncia schedature e liste di proscrizione, noi siamo andati a recuperare su Radio Radicale il dibattito del 12 luglio 2025 legato all’approvazione del bilancio del 2024 dell’Anm. 🔗 Leggi su Laverita.info

