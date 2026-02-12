La frase choc di Gratteri e l' ultima bufala sul referendum | chi vota Sì non è una persona perbene

Dopo le ultime uscite di Nicola Gratteri, il magistrato famoso per il No al referendum sulla giustizia, torna a far discutere. Questa volta, con una frase che ha scatenato polemiche: “Chi vota Sì non è una persona perbene”. Le parole del magistrato sono state subito criticate, anche perché arrivano dopo una serie di dichiarazioni controverse e bufale condivise in tv. La frase ha fatto il giro dei social e ha acceso il dibattito pubblico, lasciando molti increduli di fronte a un commento così diretto e forte.

Al peggio non c'è mai fine. Dopo aver letto in diretta tv da Floris su La7 una fake news su Giovanni Falcone e la sua contrarietà alla separazione delle carriere, dopo aver scaricato la colpa sulle sue fonti che gli avevano girato la bufala senza l'onere di verificarla ("Me l'hanno mandata persone serie e autorevoli dell'informazione, me l'hanno riportata come autentica e io l'ho letta"), dopo aver continuato a sostenere di non aver mai travisato il pensiero del magistrato ucciso dalla mafia ("Il senso delle mie parole è stato frainteso e strumentalizzato"), adesso Nicola Gratteri, celebre frontman per il No al prossimo referendum sulla giustizia, ci delizia con un'altra perla.

