Frodi assicurative su incidenti mai avvenuti | 16 a giudizio il ruolo chiave di un salernitano

La Procura di Milano ha portato in tribunale sedici persone, tra cui spicca un uomo di Salerno. Sono tutte accusate di aver messo in piedi un sistema di frodi su incidenti che in realtà non erano mai avvenuti. La vicenda riguarda presunte truffe ai danni di compagnie assicurative che ora finiscono sotto inchiesta.

La Procura della Repubblica di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per sedici persone con l’accusa, a vario titolo, di concorso in frode assicurativa. Al centro dell’indagine ci sono nove sinistri stradali denunciati tra il 2020 e il 2021 che, secondo l’impostazione accusatoria, non si sarebbero mai verificati. Il decreto di citazione coinvolge una platea di soggetti provenienti prevalentemente dalle province di Salerno, Napoli e Avellino. Oltre ai conducenti e ai proprietari dei mezzi, figurano nel registro degli indagati anche soggetti che avrebbero fornito false testimonianze per confermare la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Procura di Milano ha chiamato in giudizio sedici persone per un caso di frode assicurativa.

