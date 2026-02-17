Frederick Wiseman addio al maestro del documentario | sguardo implacabile su società e istituzioni americane

Frederick Wiseman è morto oggi all’età di 96 anni, dopo aver dedicato la vita a mettere sotto pressione le istituzioni americane. Il suo sguardo diretto e senza filtri ha rivelato spesso i lati nascosti di scuole, ospedali e tribunali, portando lo spettatore dentro ambienti spesso invisibili. Con i suoi film, Wiseman ha mostrato come funzionano le strutture pubbliche e quali problemi nascondono, lasciando un segno profondo nel cinema documentaristico.

Frederick Wiseman, l’osservatore implacabile della società americana, si è spento a 96 anni. Il cinema perde uno dei suoi documentaristi più influenti: Frederick Wiseman è morto oggi a 96 anni. Autore di oltre quarantacinque film, Wiseman ha dedicato la sua carriera a un’indagine rigorosa e senza compromessi sulle istituzioni e la vita quotidiana, principalmente negli Stati Uniti e in Francia, lasciando un’eredità di opere che hanno ridefinito i confini del genere documentario. Uno sguardo senza giudizio sulle istituzioni. La notizia della scomparsa di Wiseman è stata diffusa dalla Zipporah Films, la sua società di produzione, e dalla sua famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

