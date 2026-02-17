Frederick Wiseman | il leggendario documentarista morto a 96 anni

Frederick Wiseman è morto il 16 febbraio 2026 negli Stati Uniti, a 96 anni, a causa di complicazioni legate all’età. Il regista, noto per aver diretto documentari come *National Gallery* e *Ex Libris*, ha dedicato la sua carriera a ritrarre la realtà con uno stile diretto e realistico. La sua passione per il cinema ha portato a oltre venti film, spesso girati in ambienti pubblici e istituzionali, come musei e biblioteche. Recentemente, il suo lavoro ha ispirato molti giovani registi e appassionati di documentari.

Wiseman, prolifico autore di National Gallery ed e Ex Libris: New York Public Library, è morto il 16 febbraio 2026 negli Stati Uniti. Ci lascia un monumento della storia del documentario. Frederick Wiseman è morto il 16 febbraio 2026 all'età di 96 anni. A confermare la notizia della scomparsa dell'autore di Titicut Follies, At Berkeley, National Gallery e Ex Libris, la famiglia e Zipporah Films in un comunicato congiunto. "Per quasi sei decenni, Frederick Wiseman ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica completa delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana ordinaria, principalmente negli Stati Uniti e in Francia", si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

