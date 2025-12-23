Secondo le ultime rilevazioni sui sondaggi elettorali in Italia, aggiornate al 22 dicembre 2025 da SWG per TgLa7, Fratelli d’Italia si mantiene come primo partito, seguito da Pd e M5S. I dati mostrano una stabilità nel consenso degli elettori, con poche variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni. Questi risultati offrono un quadro aggiornato delle preferenze politiche nel paese.

Dalle ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani, aggiornate al 22 dicembre 2025 dai sondaggi SWG per TgLa7, emerge una sostanziale stabilità del gradimento degli elettori verso i partiti e i leader politici. Ma guardando dettagliatamente ai dati è possibile ricavare alcune utili informazioni. Fratelli d’Italia guida con un vantaggio consolidato. Secondo le rilevazioni più recenti, Fratelli d’Italia (FdI) continua a essere il primo partito nel Paese, attestandosi oltre il 31% dei consensi. Questo risultato si traduce in un vantaggio netto sugli altri schieramenti, consolidando il ruolo della forza guidata da Giorgia Meloni come riferimento principale per gli elettori di centrodestra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali in Italia: Fratelli d’Italia si conferma primo partito, seguito da Pd e M5S

Leggi anche: Sondaggi politici: Fratelli d’Italia si conferma primo partito, crescono Pd e M5S

Leggi anche: Fratelli d'Italia resta primo partito, PD stabile, M5S in crescita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi 2025, centrodestra avanti: Meloni confermata leader con il maggior gradimento; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia in calo (si riduce il vantaggio sul Pd). La Lega cresce e supera Forza Italia; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale e la Lega crolla: Forza Italia torna in testa.

Sondaggi politici, sale ancora Fratelli d’Italia, al 31,3%: chi prende più voti tra i partiti - I suoi alleati, Lega e Forza Italia, restano stabili. fanpage.it