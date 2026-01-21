Fratelli d’Italia | Francesco Michelotti nuovo coordinatore del partito in Toscana

Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di Francesco Michelotti come nuovo coordinatore del partito in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi. La scelta è stata comunicata dalla presidente Giorgia Meloni, confermando l’impegno del partito nella regione. Michelotti assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia in Toscana e di consolidare le attività politiche sul territorio.

FIRENZE – Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come successore di Alessandro Tomasi alla guida di Fratelli d'Italia in Toscana. "A Michelotti – scrive Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione del partito – vanno i complimenti per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro".

Francesco Michelotti nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in ToscanaFrancesco Michelotti è stato nominato nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi.

