Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di Francesco Michelotti come nuovo coordinatore del partito in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi. La scelta è stata comunicata dalla presidente Giorgia Meloni, confermando l’impegno del partito nella regione. Michelotti assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia in Toscana e di consolidare le attività politiche sul territorio.

FIRENZE – Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come successore di Alessandro Tomasi alla guida di Fratelli d’Italia in Toscana. “A Michelotti – scrive Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito – vanno i complimenti per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fratelli d’Italia: Francesco Michelotti nuovo coordinatore del partito in Toscana

Francesco Michelotti nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in ToscanaFrancesco Michelotti è stato nominato nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi.

Luca Liberi nuovo coordinatore del Circolo Fratelli d'Italia Bellano-Varenna-Perledo-Esino LarioDurante il recente congresso del Circolo di Fratelli d'Italia, si è ufficialmente sancita la nomina di Luca Liberi come nuovo coordinatore territoriale per le aree di Bellano, Varenna, Perledo ed Esino Lario.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: FdI: Assistere le famiglie vittime dell’incidente in via Petroni; Il 2026 è appena iniziato e il Parlamento pensa già a nuove giornate nazionali; Proroga del contratto di servizio per Kyma Mobilità, il caso di Fratelli d'Italia in consiglio comunale; Siena: situazione sito Beko; on. Michelotti (Fdi), l’on. Fossi del Pd invece di presentare interrogazioni inutili, si impegni per la reindustrializzazione del sito.

Nocera Inferiore, il Pd repinge le accuse di Fratelli d’ItaliaNocera Inferiore. Francesco Scarfó critica FdI per disinformazione, sconfitte elettorali e totale irrilevanza politica sul territorio. Scontro politico in città. Il segretario cittadino del Partito ... agro24.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SIGEP, COLOMBO (FDI): ITALIA SA FARE FIERA CON MODELLO CHE INSEGNA ALL’ESTERO»Desidero ringraziare il Ministro Francesco Lollobrigida e il Governo per l'attenzione costante verso il sistema fieristico italiano e verso le filiere del ... agenziagiornalisticaopinione.it

Un emendamento di Fratelli d'Italia per i ristori a imprese e cittadini - facebook.com facebook

Chi è irregolare e pericoloso deve essere rimpatriato subito: è la misura disposta dal ministro dell’Interno Piantedosi, contenuta in una direttiva inviata a prefetti e questori di tutta Italia. L’obiettivo è tutelare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza nazionale, e x.com