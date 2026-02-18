Frane molti fronti ancora aperti Lucca territorio osservato speciale | ecco gli interventi
Le forti piogge delle ultime settimane hanno causato numerosi smottamenti a Lucca, lasciando alcuni percorsi chiusi e creando problemi alle strade di montagna. Il territorio, già sotto stretta sorveglianza, subisce una pressione crescente da parte dei movimenti franosi che continuano a interessare diverse aree. Gli interventi di messa in sicurezza sono in corso, ma le criticità restano molteplici e ancora da affrontare.
Lucca, 18 febbraio 2026 – Le intense piogge che hanno imperversato nelle ultime settimane hanno saturato i terreni e reso vulnerabili i versanti collinari e montuosi del territorio comunale provocando vari movimenti franosi che hanno interrotto messo a rischio alcune strade. L’amministrazione comunale sta monitorando attentamente tutto il territorio attraverso gli uomini della Protezione civile e dell’Ufficio strade. Franano muro e marciapiede a Ponte a Serraglio “Il primo intervento che ci ha impegnato venerdì e sabato è una frana che ci ha costretti a chiudere via della chiesa di San Macario in Monte, isolando di fatto la frazione – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – grazie a un affidamento in somma urgenza, la ditta Del Debbio è potuta intervenire, liberare l’asfalto dai detriti e sistemare un muro di contenimento provvisorio fatto di geo-blocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
