Genoa-Napoli Vergara osservato speciale | ecco il motivo

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, si guadagna l’attenzione di tutti durante la partita contro il Genoa. Il giovane giocatore sta facendo vedere di saper tenere il passo e di poter diventare un punto fisso per la squadra di Conte, anche quando torneranno a disposizione i titolari. La sua performance ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, che ora lo seguono con attenzione.

Antonio Vergara è la vera e propria rivelazione di questa annata del Napoli di Antonio Conte. Il giovane centrocampista sta sorprendendo tutti, tanto da creare dubbi sulla possibilità che possa tornare a sedere stabilmente in panchina al ritorno dei numerosi indisponibili dei partenopei. Il 23enne si sta giocando le sue carte in modo ottimo, sia in chiave Napoli ma anche in chiave Nazionale. Genoa-Napoli, Bonucci osserverà Vergara in chiave playoff per il Mondiale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarà una serata molto importante per Antonio Vergara. Leonardo Bonucci, emissario speciale del CT della Nazionale Rino Gattuso, sarà presente al Marassi per osservare Vergara in chiave playoff per il Mondiale 2026.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Approfondimenti su Genoa Napoli Asse Juventus-Genoa caldo: Perin in uscita, Norton-Cuffy osservato speciale Roma-Napoli, questa sera ci sarà un osservato speciale: può approdare in azzurro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Il Mattino - Gattuso pensa seriamente a Vergara per i Playoff dell'Italia: la mossa per Genoa-Napoli - CalcioNapoli24 | CN24; IL MATTINO - Napoli, nel giro del c.t. Gattuso ora c'è anche Vergara, è un osservato speciale; Vergara, da bambino sognava Messi, poi ha osservato Zielinski; Vergara osservato speciale al Maradona. Il Mattino - Gattuso pensa seriamente a Vergara per i playoff dell'Italia: la mossa per Genoa-NapoliUltime notizie SSC Napoli - Arriva una splendida notizia che riguarda Antonio Vergara, perché secondo l'edizione odierna de Il Mattino sarebbe un osservato speciale del CT dell'Italia Gattuso in vista ... msn.com Probabili formazioni Genoa Napoli/ Quote: Vergara-Elmas dietro Hojlund (Serie A, oggi 7 febbraio 2026)Probabili formazioni Genoa Napoli: De Rossi e Conte si affrontano con la difesa a tre e reparti offensivi diversi nella 24^ giornata di Serie A. ilsussidiario.net Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Genoa- #Napoli x.com Napolità. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Genoa-Napoli | Il grifone accoglie e sfida la sirena Partenope per la 24esima giornata di Serie A. Una gara tutta da vivere con un obiettivo per gli azzurri: vincere anche per chi non c’è! Come f facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.