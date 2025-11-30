Mercato Inter nella sfida contro il Pisa ci sarà un osservato speciale! Ecco su chi ha messo gli occhi Ausilio

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Inter, occhi puntati sul match con il Pisa: Ausilio seguirà da vicino un profilo inedito, un nome completamente nuovo All’Arena Garibaldi di Pisa l’Inter non può permettersi passi falsi. Dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a rialzarsi subito per non compromettere le ambizioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato inter nella sfida contro il pisa ci sar224 un osservato speciale ecco su chi ha messo gli occhi ausilio

© Calcionews24.com - Mercato Inter, nella sfida contro il Pisa ci sarà un osservato speciale! Ecco su chi ha messo gli occhi Ausilio

Argomenti simili trattati di recente

mercato inter sfida controPro Vercelli, Santoni sfida l'U23: "Partita particolare, ma la nostra identità non cambia" - Alla vigilia della sfida contro l’Inter U23, il tecnico della Pro Vercelli Michele Santoni presenta un match che definisce “particolare”,. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Dietrofront Inter, cambia il futuro di un nerazzurro: la scelta sorprende tutti - Il centrocampista, dopo essere stato accostato a diversi club di Serie A, è intenzionato a rimanere all’Inter per giocarsi un posto da titolare. spaziointer.it scrive

mercato inter sfida controAllegri: "Difendere non è una vergogna. Mercato? Aggiungere giocatori che non servono non ha senso" - "La quota Champions può essere più alta, ci servono altri 51 punti" le parole dell'allenatore del Milan in conferenza stampa in vista della Lazio ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercato Inter Sfida Contro